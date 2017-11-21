  • 21 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.641
  • BIST 104391
    ALTIN 162.624
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'cü 45 kreş ve gündüz bakımevi kapatıldı

FETÖ'cü 45 kreş ve gündüz bakımevi kapatıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan incelemelerde, FETÖ iltisakı bulunduğu belirlenen 45 özel kreş ve gündüz bakımevi kapatıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖcü 45 kreş ve gündüz bakımevi kapatıldı

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tüm kurum ve kuruluşlarını mercek altına alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocukların beynini küçük yaştan itibaren yıkamaya çalışan FETÖ'nün kreşlerdeki yapılanmasına geçit vermedi.

Yapılan incelemelerde, FETÖ ile iltisakı bulunduğu belirlenen 45 özel kreş ve gündüz bakımevinin faaliyetine son verildi. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sıkı takip

Öte yandan Bakanlık, 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların merkezi konumunda olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını (SYDV) da sıkı incelemeye aldı.

Bu kapsamda SYDV'lerde istihdam edilen ve FETÖ bağlantısı saptanan 237 kişinin iş akitleri ilgili mütevelli heyetlerince feshedildi.

Bakan Kaya'dan "FETÖ/PDY ile mücadele" talimatı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 23 Ağustos 2016 tarihinde gönderdiği genelgeyle, tüm birimlere FETÖ ile mücadeleye yönelik çalışmalarda her türlü tedbirin alınması, hizmetlerin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sürdürülmesi ve yapılan iş ve işlemler hakkında Bakanlığın ilgili birimlerine bilgi verilmesi konusunda talimat vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, PDY, fetöcü kreşler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER