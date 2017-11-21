FETÖ'cü 45 kreş ve gündüz bakımevi kapatıldı

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tüm kurum ve kuruluşlarını mercek altına alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocukların beynini küçük yaştan itibaren yıkamaya çalışan FETÖ'nün kreşlerdeki yapılanmasına geçit vermedi.

Yapılan incelemelerde, FETÖ ile iltisakı bulunduğu belirlenen 45 özel kreş ve gündüz bakımevinin faaliyetine son verildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sıkı takip

Öte yandan Bakanlık, 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların merkezi konumunda olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını (SYDV) da sıkı incelemeye aldı.

Bu kapsamda SYDV'lerde istihdam edilen ve FETÖ bağlantısı saptanan 237 kişinin iş akitleri ilgili mütevelli heyetlerince feshedildi.

Bakan Kaya'dan "FETÖ/PDY ile mücadele" talimatı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 23 Ağustos 2016 tarihinde gönderdiği genelgeyle, tüm birimlere FETÖ ile mücadeleye yönelik çalışmalarda her türlü tedbirin alınması, hizmetlerin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sürdürülmesi ve yapılan iş ve işlemler hakkında Bakanlığın ilgili birimlerine bilgi verilmesi konusunda talimat vermişti.

Kaynak: AA