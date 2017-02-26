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Buradasınız : » » FETÖ'cü 25 eski öğretmen gözaltında

FETÖ'cü 25 eski öğretmen gözaltında

Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonunda "ByLock" kullandıkları belirlenenlerin de aralarında bulunduğu 31 eski öğretmenden 25'i gözaltına alındı.

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FETÖcü 25 eski öğretmen gözaltında

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 31 eski öğretmenden 25'i gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ''ByLock''u kullandıkları belirlenenlerin de aralarında olduğu meslekten ihraç edilen 31 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli Hatay, Mersin ve Adıyaman'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında yakalama kararı bulunan diğer 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, bylock
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