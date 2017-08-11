  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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FETÖ zanlısının evinde suikast silahı ele geçirildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birinin evinde suikast silahı bulundu.

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FETÖ zanlısının evinde suikast silahı ele geçirildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birinin evinde suikast silahı bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün "özel güvenlik şirketleri" yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli arasında yer alan M.A.O'nun (50) evinde arama yapıldı. Aramada, kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.

Silah incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. İncelemesi tamamlanan silahın kullanılabilir ve çalışır vaziyette olduğu belirlendi.

Örgütün "özel güvenlik şirketleri" yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen M.A.O, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu, eskişehir, suikast silahı
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