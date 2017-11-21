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Buradasınız : » » FETÖ zanlısı trafik kazasına karışınca yakalandı

FETÖ zanlısı trafik kazasına karışınca yakalandı

Eskişehir'de karıştığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan eski vergi müfettiş yardımcısı tutuklandı.

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FETÖ zanlısı trafik kazasına karışınca yakalandı

Eskişehir'de hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı eski vergi müfettiş yardımcısı, trafik kazasına karışınca yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, KHK ile ihraç edilen eski vergi müfettiş yardımcısı Okan A. (37), bir kişinin hafif yaralandığı trafik kazasına karıştı.

Olay yerine gelen trafik polisi, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheli Okan A. hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, fetö
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