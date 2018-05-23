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FETÖ zanlısı karı kocadan 200 sayfalık ifade

Edirne'de etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan çift yaklaşık 200 sayfalık ifade verdi.

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FETÖ zanlısı karı kocadan 200 sayfalık ifade

Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı çift, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tayakadın köyü yakınlarında geçen ay kontroller sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalanan 11 kişi arasında yer alan ve Tokat'a getirilen Hatice E. ile Enes E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen karı koca, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanarak itirafçı olan çiftin yaklaşık 200 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Edirne, gözaltı, karı koca, çift, jandarma
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