FETÖ zanlısı eski hakim ve savcı çift hakkında 15 yıl kadar hapis isteniyor

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari eski hakim ve savcı çift hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı, firari zanlılar eski savcı Turan S. ve hakim eşi Dilek S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Zanlılar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplam 20 sayfadan oluşan iddianamede, FETÖ ile bağlantıları bulunan Turan ve Dilek S'nin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Zanlıların kaldıkları örgüt evlerinde "ev abiliği ve ablalığı" yaptığı kaydedilen iddianamede, farklı dosyalardan yargılanan şüphelilerin, çift hakkındaki beyanlarına da yer verildi.

Soruları çalıp Kur'an-ı Kerim'e el bastırmışlar

Cihangir U, Ankara Keçiören'de 2011'de örgüte ait evde Turan S. ile hakimlik sınavına hazırlandıklarını, adli yargı hakimlik sınavının bir gün öncesinde bir şahısın adli yargı sorularını vermek için eve geldiğini ve olanları kimseye anlatmaması için örgüt üyeleri tarafından Kur'an-ı Kerim'e el basmak suretiyle yemin ettirildiğini ifade etti. O dönem sınava giren örgüt üyelerinin yüksek puanlarla sınavı kazandığını söyledi.

İbrahim K. ise Turan S'nin kendisini arayıp HSYK seçimleri için yönlendirmelerde bulunmaya çalıştığını iddia etti.

Zehra T. de aynı evde kaldıkları Dilek S'nin 2011 yılında yapılan hakimlik sınavı sorularını Gülşah kod adlı kişiden aldığını öne sürdü.

Kaynak: AA