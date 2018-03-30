FETÖ, yurt dışından öğrenci gelişini engellemeye çalışıyor

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşmaları tanıtım toplantısında konuşan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye gelecek öğrencileri engellemek için Türkiye aleyhine kirli propaganda yürüttüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

"Biz STK olarak iki yıldır Uluslararası Öğrenci Buluşmaları'nı ülkelere yayıyoruz çünkü oralardan Türkiye'ye gelmek isteyenlere FETÖ dışında yollar olduğunu göstermek istiyoruz. Bugün Maarif Vakfı hızla yayılıyor. Türkiye'nin TİKA'sı, YTB'si, Yunus Emre Enstitüleri var. Daha çok öğrenciye ulaşmak ve onlara doğru bilgiyi vermek için ağırlığımızı yurt dışına verdik. Yurt dışındaki öğrencilerimizden, oralarda bulunan STK'lardan bilgi alıyoruz; 'Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'de okumayın, Türkiye güvenli değil' şeklinde kara propaganda yapıyorlar. Biz öğrenci buluşmalarını o ülkelere taşıyarak Türkiye'nin büyük, güçlü, güvenli bir ülke olduğunu, eğitimin artık daha kaliteli verildiğini anlatıp gelecek öğrenci sayısını artırmak istiyoruz."

"Türkiye'de 115 bin uluslararası öğrenci var"

Bolat, Türkiye'de 115 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu, bunlardan 35 binini federasyon çatısı altında topladıklarını söyledi.

Dernek, öğrencilerle yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek, hem Türkiye'nin tanıtımı için çaba sarfediyor hem de yurt dışında Türkiye'nin imajını güçlendirmek için çalışmalar yapıyor.

Bolat, Uluslararası Öğrenci Buluşmaları'nı da Türkiye'yi tanıtmak kapsamında değerlendirdiklerini ifade ederek, "Türk milletinin de misafir öğrencileri ve onların ülkelerini tanımalarını, Türkiye'yi tanıtmanın bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Kadim bir geleneği sürdürüyoruz"

Türkiye'de okumaya gelen uluslararası öğrencilerin özellikle ilk yıllarında dil sorunu yaşadığını anlatan Bolat, şöyle konuştu:

"Dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrenciler farklı etnik ve kültürlerin içerisinden geliyor. Başka bir ülkeye geldiklerinde bir kültür şoku ve adaptasyon problemi yaşayan misafir öğrenciler gerek toplum gerekse medya nezdinde yabancı olarak tanımlanıyor. Bizim kültürümüzde misafirlik kavramı vardır. UDEF olarak bizleri buradaki mihmandarı olarak görmek isteyen öğrencilere ev sahipliği yaparak bu kadim geleneğimizi sürdürüyor, gönül köprülerini kurmaya daha ilk sözden başlıyoruz. Onlara "yabancı" değil "misafir" öğrenci diyoruz. Derneklerimizde kurulmuş olan rehberlik hizmeti masasıyla misafir öğrencilerimize sorunları dinleme, çözüm üretme ve psikolojik olarak da kendilerini yabancı hissetmeyecek tarzda bir ev sahipliği modeli ortaya koyuyoruz. Türkiye'ye okumak için gelen 115 bin öğrencinin 35 biniyle bire bir ilgileniyor ve her türlü desteği sağlıyoruz. Bin öğrenciye konaklama, 2 bin 500 öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz."

Kaynak: AA