FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi polise takıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün, kendilerini polis olarak tanıtan D.D. ile İ.Ş, telefonla aradıkları kent merkezinde oturan 2 kadına, evlerinde ziynet eşyası ve para olup olmadığını sordu.

Kadınların evlerinde para ve ziynet eşyası bulunduğunu söylemesi üzerine zanlılar, FETÖ soruşturmasında yakalanan bazı kişilerin, kadınların kimliklerini kullanarak kuyumculardan para ve altın aldıklarını söyledi.

Bu durum sebebiyle bir yasal sorun yaşamamaları için kadınların altın ve ziynet eşyasını karşılaştırma yapılması için evlerine gelen polislere teslim etmesini isteyen zanlılar, olumlu yanıt almaları üzerine kadınların evlerine gitti.

Polis gibi davranarak evine gidip korkuttukları kadınların birinden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, diğerinden de 75 bin lira para alan D.D. ile İ.Ş, kayıplara karıştı.

Mağdur kadınların durumu bildirmesiyle harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkalini belirledikleri D.D ve İ.Ş'yi takibe alarak yakaladı.

Zanlıların, mağdur kadınlardan alıp toprağa gömdükleri para ve ziynet eşyası da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan D.D. ile İ.Ş. adliyeye sevk edildi. AA