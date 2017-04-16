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FETÖ ve çeşitli suçlardan arananlar sandık başında yakalandı

Karabük'te, FETÖ/PDY soruşturmaları ve çeşitli suçlardan aranan 32 kişi, oy kullanmak üzere gittikleri okullarda yakalandı.

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FETÖ ve çeşitli suçlardan arananlar sandık başında yakalandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları ile çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi, halk oylamasında oy kullanmak için gittikleri okullarda yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: Karabük, fetö, PDY, halkoylaması
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