FETÖ üyesi, PKK elebaşı Öcalan'la ilgili bilgiler için özel görevlendirilmiş

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında tutuksuz yargılanan 4 iş adamı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklamaya ilişkin talep yazısı hazırlandı. Talep yazısında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili bilgilerin FETÖ'ye aktarılmasının istendiğine dair detaylar yer aldı.

17'si tutuklu, 31'i tutuksuz, 12'si firari 60 sanığın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz yargılanan 4 iş adamı hakkında hazırlanan tutuklamaya ilişkin, duruşmadan bir gün önce 12 Ocak'ta mahkemeye sunulan talep yazısında gerekçeler sıralandı.

Aralarında "örgütün para kasaları"nın da bulunduğu öne sürülen 4 sanığın, FETÖ'yle irtibatı nedeniyle kapatılan Orhangazi Üniversitesinin mütevelli heyeti üyesi oldukları belirtildi.

Tutuksuz yargılanan 4 iş adamından Ş.U'nun bir süre cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildiği hatırlatıldı. Talep yazısında, Ş.U'nun yeniden tutuklanmasına yönelik gerekçelere yer verildi.

Talep yazısında, Ş.U'nun kapatılan Bursa Girişimci İş Adamları Derneği (BUGİAD) üyesi olduğu ve başkan yardımcılığı yaptığına değinilerek, Bursa Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu üyesi olduğu 25 Temmuz 2016'da FETÖ'cü oldukları gerekçesi ile istifa etirildikleri belirtildi.

Sanık Ş.U'nun sohbet toplantılarına katıldığı, Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu üyesi olduğu, FETÖ tarafından özel olarak bu işle görevlendirildiği ve PKK elebaşı ile ilgili bilgileri örgüte aktarmasının istendiği bildirildi.

15-20 yıl örgütte üst düzey bağlantı içinde olduğu belirlenen Ş.U, örgüt üyelerinin haberleşmek için kullandığı Kakao Talk adlı programı yüklediği de talep yazısında yer aldı.

İmralı'da denetimlerde bulunmuş

Örgütün inşaat komisyonunda görev aldığı süre içinde "sözde Osmangazi eyalet imamlarından Sadık A." ile tanıştığı aktarılan talep yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Sadık A'nın dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ'den tutuklu Namık Y'nin tavsiyesi üzerine sanığın, başsavcının referans ve yardımıyla örgüt adına, Bursa'da kurulan cezaevi izleme kurulunda görev aldığı, bu kapsamda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da kaldığı İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza infaz Kurumunda da denetimlerde bulunduğu ve bu durumu Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Y. ve örgüt yöneticileri ile paylaştığı anlaşılmıştır."

Mahkemede eski başsavcıyı suçlamıştı

Öte yandan sanık Ş.U, 4 gün süren son duruşmanın ikinci günündeki savunmasında, bir dönem Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yaptığını, dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcısı şu anda ise FETÖ sanığı Namık Y'nin kendisini makamında birkaç kez görüşmeye çağırdığını vurgulamıştı.

Şakir U. Başsavcı Namık Y'nin bu görüşmelerde kuruldaki göreviyle ilgili sorular sorduğunu aktararak, şu iddialarda bulunmuştu:

"Bana sanki bir bilgi elde etmek istiyormuş gibi sorular sordu. Ben de kurul başkanından daha sağlıklı bilgiler alabileceğini söyledim. Bir kere de bir avukat aracılığıyla bana Öcalan'ın psikolojik durumu ve sağlık sorunu olup olmadığını sordular. İstedikleri bilgileri alamayınca başka bir kurul oluşturuldu. Bu kurula İmralı Cezaevi ve iki cezaevi daha verildi. Bu hassas noktaları o kurul izledi bundan sonra."

"Örgüte tam bağlılığı olmayan, dernekte yönetici olamıyor"

Yazıda, sanığın ayrıca örgüte ait kapatılan derneklerde yönetim kurullarında görev aldığı ve örgütün tam bağlılığı olmayan üyelerini yönetici yapmadığı da vurgulandı.

Ş.U'nun etkin pişmanlıktan faydalanarak tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği anımsatılarak, sanığın FETÖ'yle irtibatını inkar ettiği ve örgüt yapılanmasına dair yeni ve önemli ayrıntıları paylaşmadığı da talep yazısında yer aldı.

Kaynak: AA