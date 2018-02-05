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FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 36 iş adamına yönelik dava

Adana'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında terör örgütüne finansal destek sağladığı iddiasıyla dava açılan 36 iş adamının yargılanmasına devam edildi.

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FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 36 iş adamına yönelik dava

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dün başlayan ve bugün de devam eden duruşmasına, 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkemede ilk olarak esas hakkında görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, 9 tutuksuz sanığın beraatini, diğer 27 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

Mahkemede savunması sanık Evliya D. ise 18 aydır tutuklu bulunduğunu ve hakkındaki tüm delillerin toplanmış olduğunu söyledi.

Kaçma, saklanma şüphesinin olmadığını belirten Evliya D, uzun tutukluluk süresinin göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanık E.T. de önceki savunmalarını tekrar ederek, kendisine ByLock programını F.K. isimli şahsın yüklediğini iddia etti.

Telefonu eski olduğu için bu programı kullanamadığını vurgulayan E.T, ''Ben telefonumun bozulması üzerine eşimin telefonunu alıp ona ByLock yükleyip bir süre kullandım. Daha sonra benim telefon tamir edilince kendi telefonumda kullanmaya başladım. Beraatimi istiyorum.'' dedi.

Savunma yapan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da tahliye yada beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, sanık ve avukatlarının esas hakkında savunma yapması için duruşmayı 12 Mart’a erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, finansal destek, FETÖ davası, fetö, Adana
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