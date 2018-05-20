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FETÖ üyesi eski kaymakam yurt dışına kaçarken yakalandı

Aydın'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp ve 11 kişi yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

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FETÖ üyesi eski kaymakam yurt dışına kaçarken yakalandı

Aydın Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde olduğu fiber tekne durduruldu.

Teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi, sahil güvenliğin teknesine alınarak karaya getirildi.

Kimlik sorgusunda, aileleriyle birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin, FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H, meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K, meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T, "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla aranan ev hanımı A.D, meslekten ihraç edilen eski Kredi Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcısı M.E. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuşadası, fetö, aydın
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