FETÖ üyesi bağ evinde albaylarla toplantı yapmış

Bursa'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan davada itirafçı olan iş adamının mahkemeye sunduğu ek ifadede, FETÖ'nün sözde İstanbul imamına bağlı üst düzey bir üyesinin, 2013 yılında iş adamına ait bir bağ evinde albaylarla toplantılar yaptığı bilgisi yer aldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ek ifade verdi.

İtiraflarda bulunan M.K, ifadesinde, Burhaniye cezaevinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu Sefa Yumrutaş isimli FETÖ üyesini tanıdığını, 2005-2010 yılları arasında 1-2 yıl kadar kendisinin de bulunduğu grubun sohbet hocalığını yaptığını belirtti.

Örgüt üyelerinden bile yalanla gizlenen toplantılar

FETÖ üyesi Yumrutaş'ın 1985-2000 yılları arasında Azerbaycan'da, örgüte ait okullarda 14 yıl öğretmenlik yaptığını kendisinden duyduğunu aktaran M.K, "2012 veya 2013 yılının yaz aylarında Yumrutaş, yanıma gelerek, bana ait olan daha önce mütevelli hocası olarak sohbet verdiği Uludağ yolu Yiğitali Mahallesi'ndeki bağ evimi FETÖ/PDY okullarının müdürleri ile bir toplantı yapmak amacıyla kullanmak için istedi. Ben de kendisine izin verdim." dedi.

M.K, sohbet adı altındaki toplantının yapıldığı yere gittiğinde gruptakilerin aynı yaş ortalamasına sahip olduğunu anladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eve gittiğimde bu toplantıya katılanları gördüm. Bu şahısların yaş ortalamalarının 40-45 civarında olduğunu görünce şüphelenip bu şahısların okul müdürü olamayacağını anladım. O da benim şüphelendiğimi fark ederek bana hitaben bu şahısların hepsinin albay rütbesinde askeri personel olduğunu, herhangi bir sıkıntı, problem olmayacağını söyledi. Ben de korktuğum için ona 'Yanlış yapıyorsunuz, benim de başımı belaya sokacaksınız, bunları ve sizi takip ederler' dedim. O da gerekli tedbirleri aldıklarını, bu toplantıya katılanların araçlarını uzak bir mesafeye bırakarak tek bir araçla geldiğini söyledi. Bu görüşme esnasında sözde Bursa il sorumlusu Cansun Sarıyıldız'a bağlı olmadığını, kendisinin direkt olarak örgütün sözde İstanbul iI imamına bağlı olarak çalıştığını beyan etti."

Albaylarla teleskoplu toplantı

İtirafçı M.K, Sefa Yumrutaş'ın bir gün toplantı yaptığı söz konusu askerlerin havacı olduğunu ve bir teleskoba ihtiyaç duyulduğunu söylediğini anlatarak, "Sözde iş yerlerinde çalışmalar yaparken bir teleskoba ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Teleskobun fiyatının tahminen 2 bin dolar olduğunu ve alıp alamayacağımı sordu. Bunun üzerine ben de kendisine 'Söylediğin rakam ise al ben sana parasını veririm' dedim. Daha sonra Sefa Yumrutaş'a bu teleskobun parasını verdim ama nasıl verdiğimi veya teleskobun alınıp alınmadığını bilmiyorum." dedi.

İş adamı M.K, tutuklu Sefa Yumrutaş'ın sorumluluğunda, 2012-2013 yılının yaz aylarında, haftada 1 gün olmak suretiyle bağ evinin bahçesinde bahsi edilen toplantıların yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA