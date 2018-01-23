FETÖ üyesi astsubay teslim oldu

Herhangi bir soruşturma veya yakalama kararı bulunmayan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli astsubay B.P, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek, FETÖ/PDY mensubu olduğunu söyledi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ve itirafçı olmak için teslim olduğunu anlatan astsubay B.P, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan B.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA