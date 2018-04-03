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FETÖ üyesi Ahmet Böken’e hapis

Hakkında FETÖ'den dava açılan ve örgütün medya yapılanmasında faaliyet gösteren Ali Ahmet Böken'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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FETÖ üyesi Ahmet Bökene hapis

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Böken, avukatı ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaasını aynen tekrarladığını ifade etti. Daha sonra mütalaaya karşı savunması sorulan Böken, suçlamaları kabul etmediğini, kendisinin sadece gazetecilik yaptığını savundu.

İddia edildiği gibi örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Böken, "Kakao Talk" isimli programı kullandığını ancak örgütsel amaç için kullanmadığını ederek beratini istedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Böken'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan eski TRT çalışanı Ali Ahmet Böken'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Kaynak: İHA

Etiketler: TRT, mahkeme, karar, FETÖ davası, fetö, eski yönetici
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