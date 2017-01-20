FETÖ üyelerine sahte diploma hazırlatmış

Soruşturmalar kapsamında tutuklanması sonrası örgüte ilişkin itiraflarda bulunan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan H.A, savcılıktaki ifadesinde örgüte ilişkin bilgiler verdi.

Örgütle bağlantılı olduğu için kapatılan okulun, yönetim kurulu başkanlığını da geçmişte yürüten H.A, ifadesinde tutuklanmaları sonrası itirafçı olmamaları ve dışarıdan avukat tutmamaları yönünde örgütün baskı yaptığını anlattı.

Darbe girişiminden önce FETÖ'ye bağlı okullardaki toplantılarda örgütün avukatlarının yakalanma ve gözaltına alınma durumunda inkar yolunu seçmeleri yönünde telkinde bulundukları iddia eden H.A, polisin kendilerine hiçbir şey yapamayacakları yönünde bilgilendirildiklerini ifade etti.

"Diploma işi kolay Rusya'dan getirtiriz"

Örgütün sahte işlere de bulaştığını örnekle ifade eden H.A, Kırklareli İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Ö.A ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Ö.A. isimli kişiye bir gün 'Üniversite diploması nasıl alırım' diye soru sordum. Ö.A, 'O işin kolayı var, ben hallederim Rusya ülkesinden diploma alabiliyoruz, ben isterim gelir' diye cevap verdi. Ö.A, devamında bazı iş adamlarına, üniversiteyi kazanamayan örgüt içerisindeki kişilere Rusya'dan diploma hazırlattığını, sonra bu diplomalara denklikle Türkiye'de geçerlilik kazandıklarını da anlattı.

Ben inanmadım fakat benden bu iş için 30-40 bin lira istedi. Ben para vermek istemediğim halde diplomayı bana getirdi. Ben de kendisine istemediğim halde neden getirdiği için çıkıştım. 'Ben senden istemedim ve parada vermem' dedim. Fakat elime tutuşturduğu diplomayı eve götürdüm. Hiç bakmadan sinirlendim yırttım ve attım. Bu diplomayı hiç bir yerde kullanmadım. Fakat çok şaşırmıştım bu duruma."

H.A ifadesinin bir başka bölümünde ise örgütün finans sorumlusu olduğunu ileri sürdüğü A.T ile İstanbul'da bir cemevi ziyaretinde bulunduklarını anlattı.

H.A, A.T'nin ziyaret sonrası kendisine "Bunun Alevi dedesi gibi gözüktüğüne bakmayın, aslında bu bizim şakirtimiz, bize çalışır" dediğini aktardı.