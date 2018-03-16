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FETÖ üyelerine "para yardımı" operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün tutuklu zanlılarına yönelik para topladığı tespit edilen 4 zanlı yakalandı.

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FETÖ üyelerine &quot;para yardımı&quot; operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyesi L.K.'nın İstanbul'dan getirdiği paraları Kiçikapı Mahallesi'ndeki bir telefon bayisine teslim edeceğini belirledi.

Telefon bayisine düzenlenen operasyonda, L.K. ile içinde 10 bin liranın bulunduğu zarfı teslim alan H.M.T. yakalandı.

Ele geçirilen paranın, H.M.T tarafından, tutuklu örgüt üyelerinin yakınlarına dağıtılmak üzere A.G.'ye teslim edileceği belirlendi.

Bunun üzerine Mevlana Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, A.G. ile aynı evde kalan S.Ş. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, kayseri, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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