FETÖ üyelerine "farklı adres gösterin, evde kalmayın" talimatı

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Dağıstan Kibar hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ'nün Menemen ilçe imamlığını yapmasının ardından Aliağa sorumlusu olduğu iddia edilen Kibar hakkında beyan veren tanık ifadelerinin yer aldığı iddianamede, teşebbüsün ardından örgütün, operasyonlara karşı mensuplarını Eagle programından uyardığı belirtildi.

Aliağa Emniyet Müdürlüğüne tanık olarak ifade veren C.İ, 2016'da tanıştığı Kibar'ın kendisine bir kolejde iş bulmasının ardından ilçeye daha sık gidip gelmeye başladığını, örgüt üyelerinin darbe girişiminin ardından Eagle üzerinden haberleştiğini ifade etti.

FETÖ üyelerine talimatlar

Eagle programının telefonda farklı sosyal medya ya da mail ikonuyla görüldüğüne dikkati çeken C.İ, bu grupta Kibar'dan sonra Aliağa sorumlusu "Arif" kod adlı A.A, KHK ile kapatılan kolej, yurt, etüt merkezi ve anaokulu müdürlerinin bulunduğunu ve grupta örgüt üst yönetiminden gelen talimatların paylaşıldığını bildirdi.

A.A'nın, darbe girişiminin ardından tutuklanan FETÖ mensuplarının gördüğü rüyaları paylaştığını vurgulayan C.İ, gelen bir mesajda "Sahabe, peygamber ve büyük zatları rüyamızda gördük. Bugünlerin geçeceğini söylediler. Büyük zatlar, 'Yanınızdayız.' dedi." ifadelerinin paylaşıldığını aktardı.

Bu süreçte tutuklanan ya da serbest kalanların isimlerinin paylaşıldığı mesajların yanı sıra örgüt üyelerinin hırslanması, tedbir alması ve sözde yürütülen mücadelenin haklılığını ortaya koymak için bazı mesajların atıldığını anlatan C.İ, "Eagle üzerinden gelen mesajlarda, emniyet mensuplarının operasyonlarına karşı alınması gereken tedbirler olarak 'Farklı adres gösterin, kendiniz evde kalmayın, mümkünse hanımınızı memlekete gönderin.' deniliyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA