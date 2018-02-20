FETÖ, üst düzey bürokratlara sülük gibi yapışıyor

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilen iş adamı Göksel Özçınar, mahkemeye verdiği dilekçede örgütün yurt dışındaki faaliyetlerini ve örgüt elebaşının talimatlarını anlattı.

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan madeni yağ fabrikası sahibi Özçınar, dilekçesinde, örgütün yurt içi ve dışında bir virüs gibi yayıldığını vurguladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan Kütahyalı iş adamı Süleyman Doğan'ın örgütün kentteki emlak işlerinin sorumlusu olduğunu iddia eden Özçınar, "FETÖ'ye Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüsü karşısında birtakım arsaları bağış veya çeşitli yollarla kazandırmıştı hatta yaşlı bir kadının arsaları kandırılarak alınmıştı." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün il genelinde farklı yollardan birçok gayrimenkule sahip olduğunu belirten Özçınar, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Bildiğim bir husus da kurban etlerinin satılıp paraya çevrildiği hususudur. Bu konuyu duyduğumda bununla ilgili kavga etmiştim. Bahadır lakaplı hoca bana bu durumu övünerek bir şey yapmış gibi anlatmıştır. Afrika'daki bazı kapanma ihtimali olan FETÖ okullarının ABD'li şirketlere satışı yapılarak devredildikleri ve böylece kapanmasına engel olunduğu konusunda da bilgi geldi. Mehmet Ceylan'dan (Kapatılan eski Kütahya Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği-KUSİAD Başkanı) duyduğum bir konu var, FETÖ elebaşı 2005'te talimat vermiş, 'ABD'deki FETÖ dışındaki bütün üniversitelere 10 yıl içinde giriş yapılsın. Amerika'daki tüm üniversitelerde dalga dalga çoğalacaksınız' demiş çünkü bunlar virüs gibi yayılırlar."

Mehmet Ceylan'ın 2011 yılında yanında Bosna Hersek'ten bir kişiyle şirketine geldiğini anlatan Özçınar, bu kişinin, örgütün Bosna Hersek'ten ABD vatandaşlığına kabul edilenlere yönelik faaliyetlerine ilişkin "ABD'nin bütün eyaletlerinde bunlarla ilgili sosyal etkinlikler düzenliyoruz, eğlence dahil her türlü toplamaya çalışıyoruz" dediğini belirterek, "FETÖ elebaşı 'Bunlar ileride bizlere lazım olacak' demiş." ifadesini kullandı.

"Sülük gibi yapışıyorlarmış"

ABD'deki FETÖ derneklerinin medyayı çok iyi kullandığına dikkati çeken Özçınar, "Şehrin en prestijli yerinde ofisleri var. Ofisin bulunduğu merkez dünyanın en büyük şirket merkezlerinin bulunduğu yerde. Adamları yöneten akıl hocaları olduğu kesin. Bu dernekler, sürekli sosyal içerikli organizasyon ve sosyal etkinliklerle eyaletlerdeki senatörler, valiler, birçok üst düzey bürokratları yakın markaja alıp sülük gibi yapışıyorlarmış." dedi.

Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan iş adamı Göksel Özçınar, 8 Şubat'taki duruşmada itirafçı olunca adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Önceki duruşmasında, örgütün bazı üyelerinin, 2011-2012 döneminde kendisine ulaştığını, ellerinde 5-6 yıllık bazı fotoğraf ve otel kayıtlarının olduğunu belirterek, şantaj yaptıklarını anlatan Özçınar, özel hayatına ilişkin bu belgelerle yapılan şantaj nedeniyle "himmet" verdiğini, bazı yardımlarda bulunduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA