FETÖ tutuklusunu pankartlı fotoğrafı ele vermiş

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta Uşak merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan zanlılarla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.

Uşak, Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında Uşak'ın Sivaslı ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan örgütün "ilçe imamı" B.K'nın, 15 Aralık 2014'te Uşak Adliyesi önünde örgüt üyeleri tarafından düzenlenen bir gösteride üzerinde "Eğer hoca efendi örgüt lideriyse ben de örgüt üyesiyim" yazılı pankart taşıdığı, şüphelinin pankart taşıdığını gösteren bir fotoğraftan yola çıkan polislerin şüpheliyi gözaltına aldığı ve örgütle bağını belirlediği öğrenildi.

Sevk edildiği mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan B.K'nın FETÖ'ye ait yurtlarda uzun süre müdürlük yaptığı ve emniyette susma hakkını kullandığı bilgisine ulaşıldı.

FETÖ'nün "ablaları"ndan oy talimatı

Öte yandan, operasyonda tutuklanan kadın şüpheli G.B, poliste verdiği ifadede, değişik dönemlerde örgütün düzenlediği ev toplantılarına katıldığını belirtti.

Bu toplantılara katıldığı sırada 2015 seçimleri öncesi "örgüt ablası" tutuklu R.İ'nin ev toplantılarında örgüt üyelerine seçimlerde HDP'ye ya da AK Parti'ye rakip en güçlü siyasi partiye oy vermeleri yönünde talimat verdiğini anlatan G.B. mahkemece tutuklandı.

G.B'nin ifadesinde yer verdiği örgüt ablası R.İ'nin ise 2016 yılında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda tutuklandığı öğrenildi.

Uşak merkezli 8 ilde 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, 9 şüpheli tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere bırakılmıştı.

Kaynak: AA