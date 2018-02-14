  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ tutuklusu eski vali yardımcısının cezaevindeki telefon görüşmeleri ortaya çıktı

FETÖ tutuklusu eski vali yardımcısının cezaevindeki telefon görüşmeleri ortaya çıktı

FETÖ tutuklusunun cezaevinde yaptığı telefon görüşmelerinde "Bir çıkalım dışarı, bu devran bir dönsün, onlar kaçacak delik arayacaklar" ifadelerini kullandığı belirlendi.

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FETÖ tutuklusu eski vali yardımcısının cezaevindeki telefon görüşmeleri ortaya çıktı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski vali yardımcısı Metin Borazan'ın, cezaevinden yaptığı telefon görüşmelerinde, "Bir çıkalım dışarı, bu devran bir dönsün, onlar kaçacak delik arayacaklar." ifadesini kullandığı tespit edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 3 gün sonra görevden uzaklaştırılan ve 28 Temmuz'da tutuklanan eski Samsun vali yardımcısı Borazan hakkında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu saptanan ve gözaltına alındığı dönemde üzerinde 14 adet 1 ABD doları bulunan Borazan'ın, 26 Eylül'de cezaevinde telefonla görüştüğü kişiden kendisiyle ilgili çıkan bütün haberleri arşivlemesini istediği belirlendi.

İddianamede de yer alan telefon görüşmeleri kayıtlarında, Borazan'ın söz konusu kişiye, "Bırak son demlerini yaşasınlar. Bir çıkalım dışarı, bu devran bir dönsün, onlar kaçacak delik arayacaklar. Çıkarmasınlar da bizi görsünler..." şeklindeki ifadeleri kullanarak örgütsel tavrını sürdürmeye devam ettiği saptandı.

FETÖ/PDY'nin "Mülki İdare Amirleri Yapılanması" içerisinde olduğu belirtilen ve bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Borazan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö tutuklusu, fetö, eski vali yardmcısı
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