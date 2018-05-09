  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ şüphelisinin evinden 49 milyon vatandaşın seçmen kütüğü çıktı

FETÖ şüphelisinin evinden 49 milyon vatandaşın seçmen kütüğü çıktı

Afyonkarahisar'da FETÖ şüphelisinin bilgisayar ve flaş belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulundu

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FETÖ şüphelisinin evinden 49 milyon vatandaşın seçmen kütüğü çıktı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine başlattığı operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

Yakalananlar arasında örgütün Afyonkarahisar il sorumlusu R.A, ilçe sorumlusu T.M. ve yardımcıları ile firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırladığı iddia edilen şüpheli de bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden ilçe sorumlusu T.M'nin el konulan bilgisayar ve flaş belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Seçmen kütüğü, fetö, bilgisayar, afyonkarahisar
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