  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ şüphelisinin ailesi PKK tutuklusu çıktı

FETÖ şüphelisinin ailesi PKK tutuklusu çıktı

"ByLock" kullandığı iddiasıyla Siirt'te gözaltına alınan şüphelinin babası ve ablasının, "PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklu olduğu öğrenildi.

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FETÖ şüphelisinin ailesi PKK tutuklusu çıktı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Siirt'te gözaltına alınan şüphelinin babası ve ablasının, "PKK üyeliğinden" tutuklu bulundukları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında E.A. (25) hakkında "ByLock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin Siirt'de olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirvan ilçesinde düzenledikleri operasyonda kadın şüpheli E.A'yı gözaltına aldı.

"PKK silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklu"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) Sakarya'ya bağlanan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli E.A, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada şüphelinin, üniversiteye hazırlanırken yapıyla iltisaklı FEM Dershanesi'ne gittiği, üniversite okurken örgütün yurtlarında kaldığı tespit edildi.

Öte yandan Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduğu ve Siirt'in Şirvan ilçesinde ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen şüpheli E.A'nın babası M.A. ve ablası A.A'nın, "PKK silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: bylock, fetö, PDY, PKK
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