FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Güney Karakolu ekipleri tarafından, ilçenin girişinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddialarıyla Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesince aranan bilgisayar mühendisi Y.H, ( 31) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.