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Buradasınız : » » FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

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FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, içinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ şüphelisinin olduğu otomobili, Yunanistan sınırındaki Serem köyüne kadar takip etti.

Ekipler, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliğine aracın yerini bildirdi.

Eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı Yunanistan'a geçerken yakalandı

Sınırı bekleyen ekipler, 1. Derece Askeri Yasak Bölgede Edirne plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki FETÖ şüphelisi olduğu belirtilen ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edildiği tespit edilen F.N.Y ile göçmen kaçakçılığından sabıkası olan Ü.S ve Y.D. gözaltına alındı.

F.N.Y'nin daha önce de gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemece, yurt dışına çıkış şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö
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