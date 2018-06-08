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FETÖ şüphelisi, örgüte ait yayınları yakmaya çalışırken yakalandı

Antalya'da FETÖ soruşturması kapsamında takibe alınan bir kadın, örgüte ait yayınları yakmaya çalışırken gözaltına alındı.

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FETÖ şüphelisi, örgüte ait yayınları yakmaya çalışırken yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında teknik ve fiziki takibe aldığı ev kadını R.Y'nin, ikametine yakın bir bölgede bazı yayınları yaktığını fark etti.

Yakılmaya çalışılan yayınların örgüte ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, R.Y'yi gözaltına aldı. Ekipler, bir kısmı yanan yayınları da incelenmek üzere emniyete götürdü.

R.Y hakkında, daha önce de FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, antalya
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