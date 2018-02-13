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FETÖ şüphelisi öğretmene 15 yıl hapis istendi

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında öğretmen Fatma B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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FETÖ şüphelisi öğretmene 15 yıl hapis istendi

Adana Cumhuriyet Savcılığınca, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen emekli öğretmen tutuksuz Fatma B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, Fatma B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede şüpheli Fatma B'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulundu.

ByLock programını kendisine E.Z. isimli şahsın yüklediğini ve artık buradan mesajlaşacağız dediğini belirten Fatma B. şöyle devam etti:

"2015 Eylül ayının sonuna doğru bu programı telefonumdan sildim. Üniversite beşinci sınıfının sonunda Konya'da E.C. isimli bayanla tanıştım. Bu şahısta ByLock programını kullanıyordu. E.C. üniversite son sınıf okuyan veya mezun olan bayanları cemaat içerisinden evlendireceğini söylüyordu.

Bu darbeyi FETÖ terör örgütü yapmıştır. Bu darbeyi yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Ben bu yapının terör örgütü olduğunu bilerek girmedim. Çok pişmanım."

İddianamesinin değerlendirme bölümünde ise, "şüphelinin beş yıllık süre zarfında bu yapı içerisinde örgütün fikir ve ideolojisini benimsemek suretiyle yapı içerisinde sorumluluk alarak hiyerarşi içerisinde yer almış olması, kullandığı ByLock programı üzerinden Konya'da yüz yüze irtibat kurduğu örgüt mensuplarıyla irtibatı tespit edildiğinden şüphelinin üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadelerine yer verildi.

Sanığın ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: öğretmen, FETÖ şüphelisi, fetö, Adana
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