  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ şüphelisi Kanter hakkında bir yakalama kararı daha

FETÖ şüphelisi Kanter hakkında bir yakalama kararı daha

Enes Kanter hakkında, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ''alenen hakaret'' ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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FETÖ şüphelisi Kanter hakkında bir yakalama kararı daha

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Enes Kanter hakkında, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ''alenen hakaret'' ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yazdıklarına yer verildi.

İddianamede, şüpheli Kanter'in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınmadığı belirtilerek, şüphelinin ''alenen hakaret'' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, davaya ilişkin düzenlediği tensip zaptında, sanık Kanter'in ifadesi alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme, ilk duruşmanın da 1 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

AA

Etiketler: fetö, Enes Kanter, istanbul Cumhuriyet başsavcılığı
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