FETÖ şüphelisi infaz koruma memurlarına 15 yıl hapis istemiyle dava

FETÖ terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle şüpheliler Emre K. ve Erhan K. ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanıklar Emre K. ve Erhan K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan Emre K. Adana'dan sohbet toplantılarına katılan edebiyat öğretmeni Ömer isimli şahsın Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri imamı olduğunu, bu şahsın yapılacak olan genel seçimlerde, ''AK Parti dışında gerekirse HDP'ye bile oy verin.'' dediğini ileri sürdü.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, ''Şüphelilerin örgüt toplantılarına katıldıkları, şüpheliler hakkında gizli tanık beyanlarının yer aldığı, Emre K’nın örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da hesap hareketliliğinin gözlendiği, Erhan K'nın ise örgütün medya organı olan zaman gazetesine aboneliğinin bulunduğu tespiti edildiğinden şüphelilerin üzerine atılı suçtan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." denildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli Erhan K. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA