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Buradasınız : » » FETÖ şüphelisi 'gaybubet evi'nden kaçarken yangın merdiveninde yakalandı

FETÖ şüphelisi 'gaybubet evi'nden kaçarken yangın merdiveninde yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY’nin "asker abisi" olduğu iddiasıyla aranan ve örgütün gaybubet evinden kaçarken yangın merdiveninde yakalanan şüpheli tutuklandı.

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FETÖ şüphelisi gaybubet evinden kaçarken yangın merdiveninde yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri liselere öğrenci yetiştiren "asker abisi", darbe girişiminden sonra oluşturulan evlerden sorumlu ve büyük bölge talebe mesulu olduğu öne sürülen Mehmet Şükrü Alev'in, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen, Atakum ilçesindeki ikametgahta saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde yakaladı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, polis, operasyon, gaybubet, FETÖ/PDY
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