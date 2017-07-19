FETÖ şüphelisi eski TRT çalışanı 8 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan eski TRT çalışanı 9 şüpheliden 8'i ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen TRT'den ihraç olduğu veya açığa alındığı öğrenilen muhabir Efnan Y, başteknisyen Faysal A, mühendisler Serkan C. ile Özgür Ş, şef teknisyen Satı D, yapım ve yayın görevlileri Şule R, Uğur Y, Tuba E. ile Yunus G'nin işlemleri sona erdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 8'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, bir şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol hükümleri kapsamında şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında TRT'den ihraç olan veya açığa alınan 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, şüphelilerden 10'u yakalanmıştı. Bir şüpheli de emniyetten serbest bırakılmıştı.