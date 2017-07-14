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FETÖ şüphelisi eski binbaşı kayınbabasının evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski binbaşı, Sivas'ta gizlendiği kayınbabasının evinde yakalandı.

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FETÖ şüphelisi eski binbaşı kayınbabasının evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski binbaşı, Sivas'ta gizlendiği kayınbabasının evinde yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Gölcük Ana Üs Komutanlığında görevliyken ihraç edilen kıdemli binbaşı U.K.'nın Sivas'ta, kayınbabasının evinde gizlendiği tespit edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan U.K, sağlık kontrolünün ardından, emniyete götürüldü.

Şüpheli U.K'nın işlemlerinin ardından Kocaeli'ne gönderileceği öğrenildi.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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