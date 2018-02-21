FETÖ şüphelisi çiftin banyosundan telefon ve bilgisayar çıktı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, örgütün kapatılan okulunda öğretmen olan Mustafa A. ile eşi Firdevs A'nın Samsun'da bulunduğu belirlendi.

İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'ndeki bir ikametgaha operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Evde arama yapan ekipler, banyonun asma tavanına gizlenmiş 3 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet buldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Firdevs A, gönderildiği Konya'da, Mustafa A. ise Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA