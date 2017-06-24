FETÖ şüphelisi böyle gizlenmeye çalışmış

Uşak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gizlenmek amacıyla mahkemeye başvurarak, "Fethullah" ismini "Furkan" olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak, İzmir, Aydın ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonun ardından tutuklanan 6 şüpheliyle ilgili detaylar dikkati çekti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla tutuklanan zanlılardan Furkan D'nin (27), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gizlenmek amacıyla mahkemeye başvurduğu ve "Fethullah" ismini "Furkan" olarak değiştirdiği belirlendi.

Şüphelinin örgüte ait okullarda eğitim gördüğü, 2015 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte ait şirketlerde finans uzmanı olarak çalıştığı ve FETÖ/PDY'nin "mahrem" yapılanmasında yer aldığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

İsmini değiştirmesiyle ilgili emniyette soruları yanıtsız bıraktığı belirtilen Furkan D'nin darbe girişiminden kısa süre sonra adını değiştirmesinin dikkati çekici olduğunu kaydeden emniyet kaynakları, şüphelinin irtibatta bulunduğu kişilerle ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Yeni dünya haritası iddiası

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve FETÖ/PDY'nin kentteki sözde "adliye imamı" olduğu öne sürülen G.B. ise ifadesinde, örgüt tarafından sık sık yurt dışı gezileri düzenlendiğini, bu gezilerde "molla" diye bilinen örgüt üyeleriyle tanıştırıldıklarını anlattı.

Fas'a gerçekleştirilen gezide "molla" diye anılan kişiyle tanıştığını, bu kişinin cebinden üzerinde çeşitli simetrik işaretler bulunan dünya haritası çıkardığını belirten G.B, şahsın bu haritayı, elebaşı Fetullah Gülen'in amaçladığı yeni dünya haritası olarak anlattığını ileri sürdü.

G.B, ifadesinde örgütün "Türkçe Olimpiyatları" adı altında düzenlediği etkinliklerde seslendirilen "Yeni Bir Dünya" isimli şarkının da örgüt tarafından bu haritaya atıfta bulunarak yazıldığını savundu.