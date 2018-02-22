FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen Kıbrıs'ta görevli Astsubay M.Z. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs'taki ikametine düzenlediği operasyonda astsubayı gözaltına aldı.

Operasyonda bazı belge ve dokümanlara da el konulduğu öğrenildi.

Düzce'ye getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA