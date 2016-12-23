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FETÖ şüphelilerine sınır kapısında gözaltı

TSK'dan ihraç edilen teğmen ile eşi, sahte pasaportla Yunanistan'a geçmeye çalışırken İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

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FETÖ şüphelilerine sınır kapısında gözaltı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen teğmen ile eşi, sahte pasaportla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Yunanistan'a geçmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen, S.I.A. ve I.P.A. adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu beyan eden 2 kişi, kimliklerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

Araştırma sonucunda sahte pasaport beyan eden kişilerin, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen teğmen F.Ö. ve eşi F.Ö. olduğu belirlendi.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanması sonrası zanlılar, İpsala Adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece, ihraç edilen teğmen F.Ö. tutuklandı, eşi F.Ö ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: fetö, soruşturma, PDY, tsk, ihraç, gözaltı, İpsala, sınır kapısı
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