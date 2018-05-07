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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi, Meriç Nehri kenarında yakalandı.

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FETÖ şüphelileri Yunanistana kaçmak isterken yakalandı

54. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri İpsala ilçesine bağlı Paşakök köyü 1. Derece Askeri Yasak Bölgesi'nde nehir kenarında 6 kişilik grubu tespit etti.

Yapılan incelemede yakalananların, ihraç edilen memur, örgütün okullarında çalışan eski öğretmen, üniversite öğrencisi, ByLock kullanıcısı, hakkında aranma ve yurt dışı çıkış yasakları bulunan M.Ö, S.Y, E.T, E.Ö, F.M.K. ve T.T. olduğu belirlendi.

Jandarmaya teslim edilen zanlılardan M.Ö. soruşturmasının sürdüğü Muğla'ya gönderildi.

Adliyeye sevk edilen S.Y ve F.M.K tutuklanırken, diğer şüphelilerin sorguları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, sınır, operasyon, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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