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FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen karı koca, Tekirdağ'da yol kontrolünde yakalandı.

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FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen F.Y. ve eşi E.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tekirdağ - Malkara yolu uygulama noktasında kontrollerini sürdüren Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Şüphelilerin kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit eden ekipler, F.Y. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, jandarma, Tekirdağ
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