FETÖ şüphelileri pirinç tarlasında yakalandı

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali Köyü yakınlarındaki bölgede yaptıkları kontrollerde, pirinç tarlasında saklanan bir grubun olduğunu fark etti.

Etrafı çevrilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.D, F.A, E.A, T.E, A.Ö, A.C.B, S.B, M.D. ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerden bazılarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlendi.

Kaynak: AA