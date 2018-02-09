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FETÖ şüphelileri örgüt elebaşının videolarını izlerken yakalandı

Adıyaman'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli örgüt elebaşının videosunu izlerken gözaltına alındı.

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FETÖ şüphelileri örgüt elebaşının videolarını izlerken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü örgütün akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, örgütün akademik yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen, "İsa" ve "İbrahim" kod adlarını kullanan firari şüpheli İ.B. ile Adıyaman Üniversitesinde görevli Yrd. Doç. Dr. H.P. ve Yrd. Doç. Dr. R.K'yi otomobilde elebaşı Gülen'in videosunu izlerken yakaladı.

Şüphelilerin, yakalandıkları araçta örgütsel görüşme ve toplanan himmet paralarının dağıtımını yaptıkları tespit edildi.

FETÖ/PDY'nin sözde "akademisyen imamı" olduğu belirtilen İ.B'nin cep telefonunda örgütün güncel olarak kullandığı "Falcon" adlı gizli mesajlaşma uygulaması bulundu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 bin lira himmet parası ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İ.B ile irtibatlı oldukları belirlenen Adıyaman Üniversitesi Araştırma Görevlileri L.A ve A.T, Başhekim Yardımcısı Dr. S.Ç. ve aile hekimi Dr. O.S'yi de gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: video, operasyon, fetö, Adıyaman
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