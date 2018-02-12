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FETÖ şüphelileri köydeki kulübede yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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FETÖ şüphelileri köydeki kulübede yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Boztepe köyünde yaptıkları kontrollerde, betonarme bir kulübede saklanan M.E.G, E.D ve Z.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 telefon, 5 sim kart, pasaport, ABD pasaportu, bilgisayar, kredi kartı ile 4 bin 55 dolar ve 8 bin 595 avro ele geçirildi.

Şüphelilerden M.E.G ve E.D'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Z.K'nin de Azerbaycan'da daha önce fizik öğretmenliği yaptığı ve meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: köy, gözaltı, fetö şüphelileri, fetö, Edirne
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