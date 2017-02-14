  • 14 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.657
    EURO 3.885
  • BIST 87839.98
    ALTIN 144.292
Buradasınız : » » FETÖ soruşturmasında tutuklu sayısı 43'e çıktı

FETÖ soruşturmasında tutuklu sayısı 43'e çıktı

Sivas merkezli 16 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir emniyet personelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 43'e yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ soruşturmasında tutuklu sayısı 43e çıktı

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir emniyet personelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 43'e çıktı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün daha Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklandı, S.K, Y.E.Y. ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 43'e yükseldi. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevliyken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 78 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Daha önce işlemleri tamamlanan 42 zanlı tutuklanmış, 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu, Sivas
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER