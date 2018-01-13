FETÖ soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan 5 asker serbest bırakıldı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan 5 muvazzaf asker, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ağrı, Ankara, İzmir ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonunda gözaltı alınarak Tokat'a getirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Zanlıların etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
Kaynak: AA