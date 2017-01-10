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FETÖ soruşturmasında 2 eski MİT çalışanı tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski MİT çalışanı tutuklandı.

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FETÖ soruşturmasında 2 eski MİT çalışanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 eski MİT görevlisi, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan eski MİT çalışanı zanlılar Ali O. ve Ömer Faruk U. tutuklandı.

Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi. AA

Etiketler: ankara, fetullahçı terör örgütü, 15 Temmuz darbe girişimi
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