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FETÖ soruşturmasında 19 öğretmen adliyeye sevk edildi

11 ilde sürdürülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 19 kişi adliyeye sevk edildi.

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FETÖ soruşturmasında 19 öğretmen adliyeye sevk edildi

Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan ve gözaltına alınan 30 öğretmenden 19'u adliyeye sevk edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 30 öğretmenden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Malatya merkezli 10 Ocak'ta Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye'de örgüte bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyon düzenlenmiş 30 kişi gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: malatya, fetö
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