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FETÖ soruşturmasında 18 iş adamı tutuklandı

Mersin'de, örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finansman sağladıkları iddiasıyla 18 iş adamı tutuklandı.

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FETÖ soruşturmasında 18 iş adamı tutuklandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 iş adamı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmada, tanıklar, müşteki ve şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finansman sağladıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Başsavcılığın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen firari 11 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında geçen hafta adliyeye sevk edilen 17 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 

Manisa

Öte yandan, Manisa'nın Soma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 6'sı kadın, 8 doktor gözaltına alındı.

Etiketler: Mersin, Manisa, fetö
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