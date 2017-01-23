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FETÖ soruşturmasında 15 kişi tutuklandı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında örgütün emniyet imamlarının da bulunduğu çoğu polis 15 kişi tutuklandı.

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FETÖ soruşturmasında 15 kişi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında aralarında örgütün emniyet imamlarının da bulunduğu çoğu polis 15 kişi tutuklandı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirilen 17 kişi, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra, "tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk edildi.
 
Mahkemece sorgulanan şüphelilerden, aralarında örgütün emniyet imamlarının da bulunduğu 15'i tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü.
 
İki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. AA
Etiketler: tutuklama, soruşturma, fetö, ankara
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