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FETÖ soruşturmasında 11 asker tutuklandı

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında kurmay subayların da bulunduğu 11 asker tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan asker sayısı 26 oldu.

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FETÖ soruşturmasında 11 asker tutuklandı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat gününden itibaren yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 askerden 11'inin daha emniyetteki sorguları tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanırken, geçen hafta tutuklanan 15 kişiyle birlikte operasyon kapsamında tutuklanan askerlerin sayısı 26'ya yükseldi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 32 zanlının yakalanması için Balıkesir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bolu, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Bingöl, Konya, Uşak ve Bursa'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
 
İlk operasyonda 24 asker gözaltına alınmış, devam eden çalışmalar sonucunda 7 asker daha yakalanmıştı. Firari bir zanlının ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.
 
Operasyon sonucunda 26 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla, biri ise savcılık tarafından serbest bırakılmış oldu.
 
Şüpheli askerin evinde "ByLock"u farklı bir sosyal paylaşım sitesi gibi gösteren program yüklü CD ele geçirildi. AA
 
Etiketler: tutuklu askerler, Terörle Mücadele, fetö soruşturması, balıkesir
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