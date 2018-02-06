FETÖ soruşturması kapsamında 52 eski polis tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen gözaltındaki 101 eski polis, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye çıkarıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 52'si tutuklanırken, 49 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Ocak'ta, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski 129 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı vermiş, Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA