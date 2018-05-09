  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ sorumlusu iki ev arkadaşı birbirlerini tanımadıklarını iddia etti

FETÖ sorumlusu iki ev arkadaşı birbirlerini tanımadıklarını iddia etti

Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan Adana eş sorumlusu Muzaffer Ö, aynı evde kaldığı Ceyhan sorumlusu Erdoğan Y'yi tanımadığını iddia etti.

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FETÖ sorumlusu iki ev arkadaşı birbirlerini tanımadıklarını iddia etti

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 Nisan'da Döşeme Mahallesi'ndeki gaybubet evinde operasyon düzenledi.

Örgütün gizli haberleşme proğramı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ortaya çıkan Muzaffer Ö. ve ev arkadaşı Erdoğan Y. yakalandı.

Bir başka eve yapılan baskında ise mahrem sorumluları olduğu ileri sürülen Mustafa İ. ve Ekrem S. de gözaltına alındı.

İlk operasyonda yakalanan Muzaffer Ö.'nün ise Adana eş sorumlusu olduğu, ev arkadaşı Erdoğan Y.'nin ise Ceyhan İlçe sorumlusu olduğu iddia edildi.

Emniyete götürülen Muzaffer Ö, ev arkadaşı Erdoğan Y. için "Onu tanımıyorum, kim olduğundan haberim yok" dedi.

İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, operasyon
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